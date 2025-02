Ilgiorno.it - Il vicino si prodiga e agevola i truffatori

Voleva essere d’aiuto alma senza volerlo ha aperto la strada aiche, dopo aver ingannato lui, hanno sottratto beni anche al dirimpettaio. L’episodio martedì della scorsa settimana, vittime due vicini di casa - uno classe 1955 e l’altro classe 1950 - in viale Toselli. Alla porta del primo si sono presentati i solitiin coppia, come da manuale: il primo si è spacciato per tecnico dell’azienda dell’acqua, il secondo per appartenente alle forze dell’ordine. Il pretesto per entrare nell’abitazione la verifica degli impianti. Al settantenne, distratto dagli esperti, sono stati sottratti 1.200 euro in contanti. A quel punto ihanno intravisto lo spiraglio per proseguire nella loro impresa anche grazie all’entusiasmo del settantenne, che si è proposto in prima persona di allertare anche ildell’improvviso, quanto fasullo, problema agli impianti.