Il tramonto del concorso di bellezza più famoso d' Italia tra luoghi comuni e qualche piacevole spunto sociologico

Missnon deve morire, il nuovo documentario diretto dal duo Pietro Daviddi e David Gallerano (Zeman – non escludo il ritorno) disponibile da oggi su Netflix, parte dalla profonda crisi del piùdiper approdare a un’analisi – pur edulcorata – della societàna e del valore attribuito al corpo femminile in un mondo in continua trasformazione. “Missnon deve morire”: l’appello di Patrizia Mirigliani nel documentario Netflix X Leggi anche › Patrizia Mirigliani: «Transgender a Miss? Il mio regolamento non lo consente» Missnon deve morire, trama del documentario NetflixDi Misssi sa tutto o quasi.