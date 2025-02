Metropolitanmagazine.it - Il trailer di Un Altro Piccolo Favore, il nuovo film con Blake Lively and Anna Kendrick

Leggi su Metropolitanmagazine.it

tornano per Un. Lionsgate e Amazon Studios hanno svelato il sequel della commedia nera del 2018, in cui le due interpretavano due amiche diventate rivali in amore e poi cospiratrici di omicidi e suicidi. Il sequel vede Stephanie () ed Emily () diin compagnia l’una dell’altra, ora in viaggio verso la costa italiana per il matrimonio di quest’ultima con un ricco uomo d’affari. Stephanie ha scritto un libro sugli eventi del primo, ed Emily, che era in prigione, si intrufola in una lettura di un libro per invitare Stephanie al suo matrimonio, e forse mettere in atto il suo piano di vendetta.Il cast vede anche il ritorno di Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack, tutti nei loro ruoli dall’originale “A Simple Favor”.