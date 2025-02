Iodonna.it - Il tennista altoatesino ha dimostrato ancora una volta di essere completamente a proprio agio nel mondo dell'alta moda

"Dai campi da tennis alla Milano Fashion Week 2025, Jannik Sinner non smette di far parlare di sé. Il numero uno delha partecipato alla sfilata di Gucci, marchio di cui è Global Brand Ambassador, con un look casual ma di classe, in pieno stile “carrot boy”. Gucci Cruise 2024 da Seoul guarda le foto Jannik Sinner in front row alla Milano Fashion Week 2025Martedì 25 febbraio 2025, Jannik Sinner è stato tra gli ospiti più attesia sfilata Gucci alla Milano Fashion Week. Ilha assistito alla presentazionea collezione Autunno Inverno 2025/26 del brand, seduto in prima fila accanto ad Anna Wintour, direttrice di Vogue America, e ad altre celebrità internazionali, come Jessica Chastain e Massimo Bottura.