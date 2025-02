Ilrestodelcarlino.it - Il telaio usato da Juliette Binoche. Inaugurato "Il canto di Penelope"

Sabato, ad Appignano, è stata presentata al pubblico l’area museale "Ildi" in cui è stato posizionato il, utilizzato danel film di Uberto Pasolini "Itaca - Il Ritorno". Il, lungo 3 metri, è stato realizzato con una struttura cava e invecchiato per esigenze cinematografiche. "Una volta terminati i lavori di recupero dove attualmente sono all’opera delle restauratrici per riportare alla luce alcuni affreschi – spiega il sindaco Mariano Calamita –, il nostro obiettivo è portare ilnell’ex circolo cittadino. Questo ci permetterebbe di ampliarne la visibilità affinché tutti i visitatori possano usufruire al meglio del Mudapp-Museo diffuso di Appignano". Presenti alla presentazione, fra gli altri, Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, che si è soffermato sull’importanza di tessere relazioni; il direttore del GAL-Gruppo di Azione Locale Sibilla Stefano Giustozzi e il vicesindaco di Appignano Stefano Montecchiarini.