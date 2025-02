Unlimitednews.it - Il surreale video di Trump con l’IA sul futuro di Gaza

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha pubblicato sui suoi profili social unrealizzato con l’intelligenza artificiale che mette in scena il suo progetto annunciato in più occasioni sulla Striscia disotto il controllo degli Usa. Ilmostra la situazione attuale, con la maggior parte degli edifici distrutta dai bombardamenti israeliani, e poi undistopico fatto di grattacieli, discoteche, banconote che cadono dal cielo, ma anche anche un’enorme statua d’oro di. In alcuni fotogrammi appare anche Elon Musk. In un’altra scenabeve un drink a bordo piscina con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ilha scatenato fortissime critiche sui social e non solo da chi lo considera fortemente irrispettoso versoe i palestinesi.