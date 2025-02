Calciomercato.it - Il sogno Milan di Conte: tra Ibrahimovic e il nuovo ds

Leggi su Calciomercato.it

Antonioè ancora in corsa per lo scudetto col Napoli mentre spunta il. Le ultime a TiAmoCalciomercato Mentre il Napoli è focalizzato sulla sfida scudetto di sabato contro l’Inter, continua a tenere banco il futuro di Antonioche potrebbe essere un argomento sempre più caldo col passare delle settimane.Ildi: trae ilds (LaPresse) – Calciomercato.itIl progetto sul medio periodo con gli azzurri è tutto da decifrare dopo un mercato invernale non in linea con le aspettative e soprattutto dopo le recenti dichiarazioni enigmatiche sul futuro. Alla vigilia della trasferta poi persa a Como lo stessoin conferenza aveva detto: “L’anno prossimo allenerò il Napoli? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se c’è la possibilità, poi vediamo.