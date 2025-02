Lortica.it - Il sogno dell’uomo potenziato: transumanesimo tra promesse e pericoli

Da sempre l’uomo ha sognato di superare i propri limiti, di sfuggire alla malattia, alla fatica, persino alla morte. Dalle leggende sugli dèi immortali fino ai racconti di cyborg e superuomini, il desiderio di trascendere la propria condizione è un filo conduttore della storia umana. Oggi, grazie ai progressi della scienza e della tecnologia, questonon è più confinato alla fantasia: ilsi propone di trasformare l’essere umano attraverso il potenziamento fisico, cognitivo e biologico, aprendo scenari straordinari ma anche inquietanti.Immaginiamo un futuro in cui le interfacce cervello-computer permettono di memorizzare libri interi in pochi secondi, di comunicare telepaticamente o di risolvere problemi complessi con il supporto dell’intelligenza artificiale. La fusione tra mente e macchina, attraverso impianti neurali, potrebbe darci capacità impensabili: apprendimento istantaneo, controllo diretto di dispositivi con il pensiero, persino la possibilità di caricare la coscienza in un sistema digitale.