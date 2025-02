Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco reintegri subito il giornalista licenziato"

Una mozione, della lista civica Calderara in Comune, sarà discussa domani, nel consiglio comunale di Calderara, e riguarda la recente revoca dell’incarico, da parte delGiampiero Falzone, dell’addetto che curava, tra l’altro, i comunicati del Comune. "Invitiamo – dice la capogruppo Sara Nanetti – i cittadini, i giornalisti e chiunque abbia a cuore la libertà di informazione a seguire il dibattito; difendere l’informazione pubblica significa difendere il diritto dei cittadini a sapere. Il meccanismo usato dal– per assumere ilpoi– che riguarda una nomina fiduciaria, è formalmente legittimo. Ma se usato in modo strumentale, diventa politicamente inaccettabile". E aggiunge: "L’allontanamento delche lavorava in Comune non è una semplice scelta gestionale, è un chiaro segnale politico, su come questa amministrazione intende disporre della comunicazione pubblica: non più un servizio ai cittadini, ma un mezzo per consolidare il potere della giunta.