Il sindaco di Mercogliano | È al sicuro

Dal palco alla strada. Quella di Rania Zeriri è la storia di una star della musica che si è ritrovata in un’altra vita. A 39 anni, abbandonati musica e successo, la cantate olandese ha deciso di vivere come una clochard. Un cambiamento avvenuto, stando a quanto riferito da Repubblica, dopo la morte della madre dell’artista. Che, dopo essere stata vista per strada nel comune di, nell’Avellinese, ha ricevuto l’aiuto necessario e ora è al. Covid, il clochard stupisce la negazionista: «Non sono morto? È perché sono vaccinato» X Leggi anche › “Sotto le stelle di Parigi”, su Rai 3 l’amicizia fra una clochard e un migrante africano Chi è Rania ZeririClasse 1986, Rania Zeriri ha raggiunto il successo come concorrente finalista Top 5 nella versione tedesca di Idol nel 2008.