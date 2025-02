Ilrestodelcarlino.it - Il Sim Carabinieri apre segreteria provinciale a Reggio Emilia

, 26 febbraio 2025 – Il Sim, primo sindacato dell’Arma per nascita e numero di iscritti, ha costituito la. Si tratta del primo sindacato deia costituire unanel Reggiano. Il congresso si è tenuto martedì pomeriggio alla sala della Fondazione Manodori, a Palazzo del Monte, alla presenza dei segretari nazionali Dino Caputo e Antonio Pirisi, del dirigente nazionale Massimiliano Sottili, del segretario generale regionale Francesco Mutri e del segretario regionale aggiunto Claudio D’Egidio. Simrappresenta la più grande e solida realtà sindacale italiana in ambito militare, nonché anche unico punto di riferimento per l’area negoziale dirigenti, affermandosi come l’unica associazione professionale a carattere sindacale rappresentativa per questa categoria con oltre il 10% dei dirigenti dell’Arma deiiscritti.