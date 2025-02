Ecodibergamo.it - Il rock duro dei Saxon fa tappa a Trezzo: è l’unica data italiana della band inglese

IL CONCERTO. Il 26 febbraio sera al «Live club» arriva «Hell, Fire & Steel Tour». In scaletta l’esecuzione per intero di «Wheels Of Steel», il secondo album pubblicato nel 1980, accanto a nuovi brani.