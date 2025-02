Linkiesta.it - Il Rita di Milano entra nella 50 Best Discovery

Sarà stato il premio comeItalian Cocktail Bar all’edizione 2024 del Roma Bar Show oppure i titoli conquistati da Alessando D’Alessio – Bartender under 30 dell’anno per Bargiornale e numero uno alla Campari Bartender Competition –, fatto sta che lo scorso anno per la mixology italiana è stato l’anno del, la storica insegna milanese che, assieme al suo Tiki Room, concsui Navigli il fulcro della miscelazione meneghina e non solo. A quanto pare però, non è finita qui.Quest’anno infatti, il locale diretto da Edoardo Nono e Chiara Buzziufficialmente a far parte degli indirizzi consigliati da 50, la piattaforma di 50che guida gli appassionati tra bar, ristoranti e hotel da non perdere in tutto il mondo.«re nei 50è allo stesso tempo una gradita sorpresa così come una conferma – dichiarano congiuntamente Buzzi, Nono e Andrea Arcaini, bar manager del’s Tiki Room – Il lavoro fatto negli ultimi anni per rendere più internazionale uno schema più che consolidato ci ha regalato maggiore visibilità e di conseguenza popolarità.