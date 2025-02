Spazionapoli.it - Il rinnovo di Meret e l’annuncio sul futuro di Anguissa e Osimhen: Manna allo scoperto

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diverse situazioni in casa azzurra: dai rinnovi di Olivera e, passando per ildi.In casa Napoli si pensa costantemente al prossimo duello a tema Scudetto contro l’Inter:stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe dire molto in merito alla lotta per il Tricolore, che si è resa più avvincente in seguito al sorpasso dei nerazzurri in occasione dell’ultima giornata di Serie A (che ha visto gli azzurri uscire sconfitti da Como, ndr).Quest’oggi, però, a prendere parola è stato il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni, che ha già lanciato messaggi per compattare l’ambiente in queste settimane così travagliate.