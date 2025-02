Quotidiano.net - Il ricovero di Francesco: "Condizioni critiche, ma stabili". I medici: nuova Tac ai polmoni

Sono le 19 e 23 quando il sospirato bollettino sulledi salute di papaentra nella casella postale dei giornalisti accreditati. "Lecliniche del Santo Padre rimangono, ma stazionarie". Per, dopo la brutta crisi respiratoria di sabato scorso, "non si sono più verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere". In serata poi, Bergoglio ha effettuato una tac di controllo per il monitoraggio radiologico dellate bilaterale rimuovendo così per qualche minuto le cannule per l’ossigeno. I risultati non sono stati resi noti, ma iancora non sciolgono la prognosi che rimane così "riservata". Insomma, il quadro rimane complesso per le sopravvenute complicazioni dell’insufficienza renale e, naturalmente, di tutti gli altri fattori legati all’età che incidono sul decorso ospedaliero di