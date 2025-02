Lanazione.it - Il riassetto del ’nuovo’ mercato. Le richieste degli ambulanti : "I banchi alimentari al centro"

Il settore alimentare deve tornare aldelcittadino. È questo l’umore di moltidel lunedì mattina a Monsummano, un appuntamento che per oltre 400 anni ha visto piazza Giusti e ilstorico, il polo del commercio settimanale. In 400 anni mai è stato cambiato il giorno dia Monsummano né il luogo anche se i lavori per il rimpicciolimento della piazza hanno necessariamente fatto spostare in parte i. "Quella per i lavori in piazza è stata una situazione d’emergenza – ha detto Michele Coppelli, presidenteAnva di Confesercenti – e ad oggi attendiamo ancora un primo incontro per ildelin piazza Giusti. So che l’assessore al commercio Libero Roviezzo è molto aperto a questo ritorno, salvo considerare che ci sarà sicuramente una nuova disposizione visto che la piazza adesso non ha più gli spazi di un tempo.