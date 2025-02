Lanazione.it - Il rettore del Magistrato: "Preoccupazione e disagio dopo l’ultima sentenza"

di Laura ValdesiSIENA "La posizione delcredo che sia stata affermata in maniera chiara ed inequivocabile già nel comunicato del 25 marzo 2024. Che era, tra l’altro, in linea con quanto già affermato nel maggio 2016. Chiaro che dobbiamo ancora leggere larelativa alle vicende del 2 luglio 2018. Anche senza aver preso visione delle motivazioni (arriveranno a fine maggio, ndr), però, non possiamo che esprimere. Come è evidente che il sollievo che, umanamente, abbiamo per coloro che sono stati assolti non può minimamente compensare invece da una parte l’amarezza per i condannati e dall’altra proprio lache da questo deriva per il futuro della Festa ma anche dei contradaioli, in specie dei nostri giovani. Che eventualmente coinvolti in situazioni similari possono trovare, a fronte di condanne di questo genere, difficoltà importanti nel mondo del lavoro".