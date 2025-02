Ilfattoquotidiano.it - Il rapimento a Sarajevo e il riscatto di 1.500 euro pagato dal fratello che vive a Trieste: la storia del migrante 26enne pakistano

Unè stato rapito a, mentre stava cercando di raggiungere l’Italia dopo cinque anni di viaggio tra l’Asia e l’pa. Gli uomini che lo hanno tenuto rinchiuso per un paio di giorni hanno chiamato il, che abita a, e si sono fatti spedire il. Non una cifra enorme, 1.500, ma significativa di un fenomeno che si va estendo. Sulla “rotta dei Balcani” non ci sono solo i passeur che lucrano sui migranti, ci sono anche loro connazionali che conoscono il territorio e le città e alla prima occasione fermano uno di quei disperati, sottoponendolo a un vero sequestro di persona. Chi è fortunato e ha un parente con una disponibilità economica riesce a cavarsela.Laè stata raccontata da Martin Poljsak, un giornalista triestino del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik.