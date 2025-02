Liberoquotidiano.it - Il progetto ITESHS presentato all'Università UniCamillus potenzia la formazione e la sanità in Africa

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci sono intervenuti alladi Roma al convegno “Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale”. Durante l'incontro è statoil“Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences” (), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, attraverso il quale ladi Roma e ledi Chieti-Pescara e di Foggia sostengono ilmento dellauniversitaria e lo sviluppo di nuove competenze sanitarie in, rafforzando in tal modo la cooperazione internazionale e il dialogo con i Paesi in via di sviluppo.