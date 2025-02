Amica.it - Il principe William e Kate Middleton volano in Galles tra le popolazioni colpite dalle alluvioni

Non hanno fatto in tempo a disfare le valigie che già sono ripartiti., attualissa del, oggi sono in viaggio a Pontypridd per incontrare la gente del posto colpitagravi inondazioni causate dalla tempesta Bert e dalla tempesta Darragh alla fine del 2024. Si tratta del primo viaggio ufficiale della coppia inda quandoha ricevuto la diagnosi di cancro l’anno scorso. L’ultima volta che i due hanno visitato il Paese è stato nell’ottobre 2023, in occasione delle celebrazioni per il Mese della Storia dei neri.Questa volta i principi si sono mossi in treno fino alla destinazione. Una scelta che, però, a causa di un’interruzione lungo il tragitto, ha fatto sì che i due arrivassero in ritardo.