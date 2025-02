Sport.quotidiano.net - Il presidente Recchi carica l’Ancona: "A Recanati ci sarà da battagliare"

I precedenti recenti connon sono confortanti: ad agosto, nel turno preliminare di Coppa Italia, la Recanatese fu sconfitta al Tubaldi, quasi a sorpresa, da una compagine "work in progress" per 3-1 anche se, nell’occasione, fu dato ampio spazio ai giovani giallorossi con sette under nell’undici titolare. Un paio di mesi dopo ci fu una prestazione grigia, sottotono al Del Conero con i dorici che capitalizzarono il gol in avvio di Alluci (l’ex Ravenna però dovrà saltare il prossimo derby per squalifica), difendendolo poi senza particolari sofferenze. A questo appuntamento però i biancorossi arrivano dopo aver racimolato soltanto 2 punti nelle ultime 4 partite tanto che pure un addetto ai lavori esperto e generalmente misurato come Vincenzo Guerini non le ha mandate a dire, in sala stampa, reclamando dai suoi "prodi" un atteggiamento in campo completamente diverso rispetto a quello visto nell’ultimo mese.