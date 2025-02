Il presidente del Molise Roberti indagato per corruzione con la moglie in un’inchiesta della Dda

Leggi su Open.online

Francesco, governatore delper. Il suo nome è finito inDirezione Distrettuale Antimafia di Campobasso in cui ci sono 47 indagati. Nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di conclusione indagine., iscritto a Forza Italia, ha confermato l’indagine dopo le voci insistenti su un suo coinvolgimento circolate nelle ultime ore. Con lui è indagata anche laElvira Gasbarro. L’indagine riguarda assunzioni, appalti, denaro. «La vicenda in questione non riguarda il mio ruolo daGiunta Regionale del, è per attività precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosilegge», dice. «Sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a fare luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza.