Il presidente del Molise Francesco Roberti è indagato per corruzione 

Terremoto improvviso in politica: il governatore del(Forza Italia) èper corruzione nell’ambito di una inchiesta della Dda di Campobasso con complessivi 47 indagati ai quali nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di conclusione indagini.Leggi anche: Incidente spaventoso in autostrada: morto sul colpo dopo lo schianto, tutto bloccatoLa notizia è stata confermata dallo stessodella Regione, dopo le voci insistenti su un suo coinvolgimento circolate nelle ultime ore. Conè indagata anche la moglie.Una notizia che ha contribuito a far schizzare verso l’alto l’asticella della tensione nel centrodestra, che proprio nelle ultime ore si è trovato ad affrontare il caso della mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra Daniela Santanchè.