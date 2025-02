Lanazione.it - Il Pd del Valdarno chiede una mobilitazione per la libertà e la costituzione

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Il contesto politico nazionale e internazionale si fa sempre più incerto e preoccupante. Di fronte a uno scenario di crescente instabilità, la comunità politica del Partito Democratico dellancia un appello per unain difesa dellae della. Secondo gli esponenti del PD locale, in Italia si sta delineando una situazione critica, caratterizzata da un processo decisionale sempre più oligarchico, mascherato da una parvenza di legittimità istituzionale. La gestione del potere, sottolineano, si avvale di un forte controllo mediatico che, nonostante la propaganda incessante, non riesce più a celare i risultati negativi delle politiche economiche e sociali. Tra i temi più critici vengono citati il ??fallimento della politica di bilancio, lo smantellamento di diritti fondamentali sanciti dalla, le tensioni con la Magistratura e l'assenza di un vero confronto, si inseriscono in un quadro internazionale molto complesso, preoccupante e pericoloso.