Il parziale freno al progetto di Musk che ha fatto arrabbiare Stroppa | come sarà il ddl Spazio presto in aula alla Camera

Loè una frontiera di opportunità, ma anche di insidie e anche di conflitti internazionali, specie da quando Elonsi è insediatoCasa bianca, al fianco di Donald Trump. Per questo il testo «Disposizioni in materia di economia dello», che ha anche ricadute sulle imprese del settore, piccole e grandi, è materia iper sensibile. Ieri sera, la Commissione Attività produttive ha concluso l’esame degli emendamenti del ddl, che domani passerà ai relatori per l’invio del testo all’Assemblea di Montecitorio per la discussione in prima lettura. Presentato a settembre dpremier Giorgia Meloni e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il disegno di legge ha suscitato già ampie divisioni tra maggioranza e opposizione, in particolare riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 25, che permetterebbero agli operatori stranieri e in particolare a Starlink di giocare un ruolo importante nei sistemi di comunicazione digitale del Paese (ipotesi su cui, tra l’altro, ci sarebbe una trattativa in corso con palazzo Chigi).