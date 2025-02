Ilrestodelcarlino.it - Il Parco Zoo di Falconara riapre con un cucciolo di scimmia appena nato

Marittima (Ancona), 26 febbraio 2025 — IlZoo diè pronto a riaprire i battenti. L’appuntamento per il pubblico è per sabato prossimo, primo marzo, a partire dalle 10. I visitatori potranno ammirare oltre 200 esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli di tutto il mondo. E davanti ai loro occhi troveranno anche una piacevole sorpresa: undi saki dalla faccia bianca (Pithecia pithecia), in particolare unaoriginaria delle foreste brasiliane venuta alla luce nelle scorse settimane. Il nuovo, figlio della coppia Gino e Giselle, al momento vive aggrappato alle spalle della mamma. Per conoscere il sesso bisognerà però ancora attendere. Solo con il passare del tempo, infatti, si saprà con certezza se manterrà il pelo grigio o se svilupperà la maschera bianca tipica degli esemplari maschi.