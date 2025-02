Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Marzo 2025: Rosa Protegge Tancredi!

Ildal 3 al 7non rendendo pubbliche alcune informazioni molto compromettenti su di lui. Marcello lo scopre e si infuria!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 3 al 7, al centro dell’attenzione ci sarannoentrerà in possesso di un’informazione che potrebbe distruggere, ma in maniera inaspettata deciderà dirlo. Naturalmente questa mossa non farà per niente piacere a Marcello, che ne verrà a conoscenza. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Gianlorenzo invita Giulia a cena. Lei è sempre più indecisa e non sa se tradire veramente Botteri o se mandare a monte il piano di