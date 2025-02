Repubblica.it - Il Papa verso il concistoro: come funziona e il caso delle dimissioni di Ratzinger

Leggi su Repubblica.it

Nel 2013 Benedetto XVI comunicò la sua rinuncia in occasione di una canonizzazione. Ma la riunione dei cardinali è uno strumento ordinario: Francesco ne ha presieduti 10 per i nuovi cardinali e 12 per i santi. Ieri l’annuncio di un’altra convocazione, ma senza data