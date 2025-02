Quotidiano.net - Il Papa non smette di lavorare : "Salvo D’Acquisto sarà beato"

L’annuncio di un concistoro per la proclamazione di due nuovi santi, l’avvio dell’iter di beatificazione del vicebrigadiere, la nomina di alcuni vescovi e segretari, la pubblicazione della catechesi per la Quaresima e da ultimo la riforma della legge fondamentale dello Stato vaticano. Se un marziano scendesse sulla Terra, farebbe fatica a credere che ilsia ancora ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. L’attivismo di Bergoglio è sotto gli occhi di tutti in queste settimane d’angoscia per la sua salute e ieri ha raggiunto il culmine con il via libera dato ad una serie di decisioni destinate ad incidere soprattutto sulla pietà popolare e la struttura dello Stato vaticano. Anche se il fisico è messo a dura prova, la mente del Pontefice è lucida e le mani salde sul timone della barca di Pietro quanto basta per allontanarla dalla tempesta di chi trama alle spalle del, augurandosi (nella più benevola delle ipotesi) la rinuncia alto.