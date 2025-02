Agi.it - Il Papa ancora in miglioramento. Rientrata l'insufficienza renale. La prognosi resta riservata

AGI - La salute diFrancesco migliora. Lentamente, ma migliora. In sala stampa vaticana, quando viene diramato il bollettino medico della sera, il clima è disteso. "Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un lieve", annunciano nella nota i medici che prudentemente non sciolgono la. Ma dalla loro comunicazione emergono dati di una certa rilevanza. Il più importante di tutti: "la lieveriscontrata nei giorni scorsi è". Si evince quindi che sia stato scongiurato il pericolo di sepsi (setticemia), che i medici definivano come vero pericolo nel quadro generale. Rilevante il risultato della Tac al torace eseguita ieri sera, la terza dal primo giorno del ricovero (14 febbraio): "ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare".