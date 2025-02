Palermotoday.it - Il Palermo ha trovato la sua saracinesca, Audero: "Il 3-0 a Cosenza deve essere un punto di partenza"

Leggi su Palermotoday.it

Sei parate decisive, gol evitati e soprattutto un clean sheet: Emilè stato il player of the week in serie B e grazie ai suoi interventi ha, in pochissimo tempo, letteralmente cambiato il volto della difesa rosanero. Il portiere, arrivato nella finestra di calciomercato di gennaio, ha sin.