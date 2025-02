Il Palazzo della Cancelleria nasconde un segreto | la chiesa misteriosa senza facciata

Leggi su Funweek.it

Ladi San Lorenzo in Damaso è una degli edifici religiosi di Roma più particolari. Essa, infatti, non ha laed è inglobata nel grandesulla piazza che si affaccia su corso Vittorio Emanuele II, nelle vicinanze di Campo de’ Fiori. Data l’asporta principale, in che modo è possibile accedervi? Scopriamolo.di San Lorenzo in Damaso a Roma: il particolare sull’entrata Chiunque abbia voglia di entrare nelladi San Lorenzo in Damaso dovrà farlo dal portale rifatto dal Vignola per il cardinale Alessandro Farnese nella seconda metà del Cinquecento. L’interno è caratterizzato da tre navate, precedute da un doppio portico interno che accoglie anche la tomba di Alessandro Valtrini. Gian Lorenzo Bernini fu l’autore che nel 1639 la realizzò insieme alla collaborazione di Stefano Maderno, di cui ritroviamo una statua, e Nicola Salvi, di cui ritroviamo la cappella.