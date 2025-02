Ilgiorno.it - Il padre padrone alla sbarra. La denuncia a metà della figlia: "Pensava solo a proteggermi"

"Ha sbagliato, ma è sempre mio. Voleva controllarmi la vita, ma poi ho capito che lo faceva per. Non dovevorlo". Ma quando il giudice l’avverte che rischia a soli 20 anni l’accusa di falsa testimonianza, conferma le accuse di maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona nei confronti del genitore. Un 38enne di Carate Brianza, attualmente agli arresti domiciliari, la cui fedina penale si è arricchita di molte condanne: 2 anni per avere perseguitato le impiegate dei servizi sociali del Comune dell’Area minori e famiglie che avevano preso in carico la ex compagna e madre dei suoi 4 bambini dopo unadi maltrattamenti in famiglia che gli è costata altri 2 anni di reclusione e poi 14 mesi per resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito i carabinieri arrivati a casa sua per una perquisizione.