Il nuovo triennio del Cai, eletto il consiglio direttivo

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Ricomincia da tre il Club alpino italiano sezione di Arezzo che ha rinnovato il, ma riconfermando il suo presidente Luciano Micheli fino al 2027. Unimpegnativo per le tante attività che da sempre il Cai porta avanti, sia quelle istituzionali e statutarie sia quelle che ogni anno si aggiungono per consentire a sempre più persone di avvicinarsi alla montagna, alla conoscenza dell’ambiente, alla tutela del patrimonio naturale, alla fruizione dei suoi infiniti tracciati a piedi, in bici, con gli sci e con l’alpinismo. Il Cai Arezzo per il prossimosarà guidato da Luciano Micheli presidente, Fulvio Baldassarri vicepresidente, Andrea Bigozzi segretario, Massimo Magnanini tesoriere, consiglieri Silvia Bardi, Maria Grazia Borgogni, Pierangelo Casini, Andrea Quadri, Enrichetta Vecchietti Poltri.