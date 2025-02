361magazine.com - Il nuovo bollettino medico sul Papa: come sta

Il pontefice avrebbe trascorso una notte serenaSituazione stazionaria per quanto riguarda le condizioni di salute del. Dalla stampa vaticana fanno sapereil “ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando”.È questo l’ultimo aggiornamento diffuso oggi, 26 febbraio, sulle condizioni del pontefice che si trova all’Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale.Il precedente, quello di ieri diceva che “le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Ieri sera il, spiegava sempre il, ha “effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale”.