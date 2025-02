Secoloditalia.it - Il nucleare torna al centro del dibattito: riflettori puntati su un mix equilibrato di fonti energetiche

L’Italia si trova di fronte a una sfida importante: quella di garantire una transizione energetica efficace, sfruttando ogni tipo di approvvigionamento a disposizione. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale adottare un mix energeticoche consenta di mantenere la sicurezza energetica, ridurre le emissioni di CO2 e supportare la competitività industriale. In questo contesto, ilstando aldelcome una delle possibili soluzioni, accanto allerinnovabili, ai biocarburanti, all’idrogeno e alle tecnologie di cattura della CO2.Ilaldella scenaDopo il referendum del 1986, l’Italia ha interrotto la produzione di energia, pur continuando a utilizzarla attraverso l’importazione di energia prodotta in centrali nucleari di Francia, Svizzera e Slovenia.