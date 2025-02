Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Oggi torna in campo anche Cordinier

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tanti impegni e un super sforzo. La Virtus si appresta fiduciosa a dare il via alla fase decisiva della stagione. Le buone notizie in casa bianconera arrivano dalla conferma di come Ante Zizic stia di giorno in giorno migliorando, di come Justin Holiday si stia inserendo nel gioco di Ivanovic, e nella speranza di riavere, ci si augura presto,Will Clyburn,se per quest’ultimo ci vorrà ancora tempo. Intanto da ieri la squadra èta ad allenarsi con tutto il resto del gruppo,con i nazionali, Pajola, Akele e Dioufti dall’esperienza azzurra, e con Shengelia e Grazulis, rispettivamente rientrati dalle fatiche con Georgia e Lettonia. Daè previstoil ritorno indi, che, causa impegni della sua Francia, ha avuto un giorno in più a disposizione per riprendere la preparazione.