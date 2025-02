Ilgiorno.it - Il Niguarda di Milano è il migliore ospedale d’Italia (e tra i migliori al mondo): la classifica

, 26 febbraio 2025 – Un prestigioso riconoscimento per unmilanese. Ildiè infatti il miglioritaliano e uno deialsecondo la'World's Best Hospitals', stilata ogni anno dalla rivista americana 'Newsweek' prendendo in esame più di 2.400 ospedali di 30 Paesi. "Un riconoscimento di grande valore per unpubblico come, che sale al primo posto in assoluto nellaitaliana superando anche le realtà private", evidenzia l'Asst GrandeMetropolitano in una nota. In totale - si legge - solo 13 ospedali italiani figurano nella top 250 dellamondiale, esi colloca al 37esimo posto (guadagnando 15 posizioni) a livello internazionale, nonché al primo a livello nazionale. Al primo posto assoluto sila clinica americana Mayo.