Quifinanza.it - Il Niguarda di Milano è il miglior ospedale d’Italia, la classifica completa

Leggi su Quifinanza.it

Il settimanale Newsweek ha diffuso la suaannuale World’s Best Hospitals, che utilizza un sondaggio condotto tra moltissimi medici in tutto il mondo per stabilire quali siano ii ospedali, secondo diversi parametri. A vincere è stata la clinica Mayo, negli Stati Uniti.Ilè però ildi, che nellagenerale si è posizionato al 37esimo posto. Sono in totale 13 le strutture del nostro Paese che sono arrivate a occupare una posizione tra le prime 250 del mondo.Ildiè ilL’di, situato nella zona settentrionale del capoluogo lombardo, è riuscito a posizionarsi tra i primi 40 al mondo e a primeggiare tra le strutture italiane nelladi Newsweek. Rispetto al 2023 inoltre, ha guadagnato ben 15 posizioni, portandosi al 37esimo posto.