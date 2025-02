Linkiesta.it - Il negazionismo climatico di Trump può essere solo limitato dall’avidità di Musk

Una delle cose migliori che in America dicono è: ognuno ha diritto a esprimere il proprio parere. Ma cosa succede quando un candidato annuncia di voler azzerare le politiche ambientali e rilanciare i vecchi combustibili fossili? Beh, siamo vicini a scoprirlo perché gli americani hanno votato a maggioranza colui che ha promesso tutto questo: Donald. Cinque mesi fa il settantotto per cento degli americani intervistati dall’Università di Chicago aveva definito il cambiamentoun tema reale. E tra questi il sessantadue per cento si era dichiarato Repubblicano.Otto persone su dieci avevano confessato di aver provato sulla propria pelle condizioni climatiche estreme, e il sessantotto per cento considerava quello ambientale un tema cruciale nelle elezioni. Tutte queste priorità si sono eclissate, sovrastate da altri problemi, come l’emergenza immigrazione, l’inflazione e un generale peggioramento della qualità della vita.