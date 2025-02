Lanazione.it - Il musical Le meraviglie di “Cats“ al Lyrick

Ilper eccellenza sbarca al, nel nuovo, imperdibile appuntamento della stagione “Edizione straordinaria”. Sabato alle 21,15 e domenica alle 1715 un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine di Roma terrà banco in teatro con le due attesissime recite di ““ (nelle foto): dopo il grande successo delle scorse stagioni con numeri record e ripetuti sold out, torna in scena la mega produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Sistina (su licenza esclusiva The Really Useful Group di Londra), firmata dal più attivo e creativo regista, produttore e adattatore diitaliano, Massimo Romeo Piparo. “” di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosidella storia, che ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi con 73 milioni di persone e in oltre 300 città nei cinque continenti.