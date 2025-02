Il mondo ha fame di energia | fossili e rinnovabili ai massimi storici assieme

Leggi su It.insideover.com

Transizione energetica? No, aggiunta energetica. In un’importante analisi pubblicata su Foreign Affairs emerge un dato di fatto importante: le fontinon stanno sostituendo, in termini assoluti, la generazione da fontinel mix globale di produzione ma stanno contribuendo soprattutto alla quota aggiuntiva di produzione in un sistema che ha sempre piùdi.L’analisi è ben documentata e firmata da autori d’eccellenza: Daniel Yergin, vicepresidente di S&P Global e autore di due importanti saggi in materia, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power e The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations; Atul Arya, che di S&P Global è Chief Energy Strategist; Peter Orszag, amministratore delegato e presidente di Lazard che è stato direttore dell’Office of Management and Budget durante l’amministrazione Obama.