Il momento del Napoli | parla Chiariello E su Conte…

A Radio CRC, radio ufficiale del, bel corso della trasmissione ‘A Pranzo con’, quest’ultimo si è espresso con il suo punto. Di seguito le sue parole. “Sono davvero sconcertato per l’enorme umoralità del popolo tifoso, partenopeo anche di più. Conte era tra i più ‘odiati’ dai tifosi napoletani poiché era uno dei simboli incarnati della juventinità. Insieme a Gasperini e ad Allegri, era il più ‘odiato’ di tutti. All’improvviso è diventato il più desiderato, in quanto considerato l’unica opzione per far risorgere ildopo una stagione fallimentare. Il popolo aveva ragione, io stesso ho detto che solo Conte poteva rapidamente risollevare le sorti del”.Ildi Conte, dopo la disastrosa passata stagione.“Ilè passato da una stagione disastrosa a lottare per lo scudetto stando quasi sempre in testa alla classifica e, nonostante un febbraio nero, siamo qui a giocarci il primo posto con l’Inter ad un solo punto di distanza a marzo, cosa per la quale avremmo firmato col sangue l’estate scorsa.