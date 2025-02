Dilei.it - Il miracolo di Casa Speranza: l’anatra che diventò gli occhi del cane

Il primo post dimi è capitato per caso, suggerito dall’algoritmo di Instagram, era un video, c’era una ragazza, che poi ho scoperto chiamarsi Paola, che chiedeva aiuto e condivisione per un cucciolone di alano tornato indietro dopo una rinuncia di adozione. Le sue parole erano così accorate che mi sono fermata a scorrere il suo profilo e così mi si è aperto un mondo, quello di, un rifugio che ha come mission il recupero di animali (cani e gatti principalmente) in difficoltà, vittime di maltrattamenti e abbandoni, per donare loro la possibilità di una vita migliore, e dopo aver letto e fatto il pieno di amore ho deciso di raccontare la loro storia, perché questi ragazzi se lo meritano davvero.Fonte:Paola e i piccoli amici diPaola raccontami come e quando nasce, qual è la vostra missione?nasce dal desiderio di dare unaa tutti quegli animali che vengono definiti “senza”.