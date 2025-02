Ilfattoquotidiano.it - “Il mio nemico più grande? È la noia. A me nessuno ha regalato mai niente. Ho sempre pedalato”: Nek dopo la televisione torna sul palco con il tour di sole hit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come conduttore ormai è affermato e il pubblico anche quest’anno ha mostrato di apprezzare la quarta edizione di “Dalla Strada al”, andato in onda per la prima volta su Rai Unoil debutto su Rai Due. Nek ha lanciato Nek Hits – Live 2025, una serie di concerti estivi con una scaletta ricca solo di hit del cantautore. L’artista tornerà live anche per 2 appuntamenti all’estero: il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia.“Sono condannato piacevolmente a inventarmi le giornate, i lavori,– ha dichiarato il cantautore – a cercare di farequalcosa. Nella mia vita ci sono la musica, ma anche la conduzione televisiva che è un lavoro che sto imparando. Quindi per me è affascinante il fatto di imparare qualcosa, non che in musica non sia finito il desiderio di imparare, c’èdi imparare.