Ilfattoquotidiano.it - “Il mio naso ha iniziato a sanguinare e perdere pezzi di pelle. Poi mi si è formato un buco in faccia”: ecco cos’è il coke nose. La storia di Kelly

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cominciò tutto per caso, nel 2017: una festa, un amico che offre una striscia di cocaina, l’assaggio,l’euforia, e in breve tempo la dipendenza. Presto la dose non basta più. “Iniziai ad assumere cocaina giorno e notte. Non mangiavo, non dormivo, avevo un lavoro ma alla fine dovetti lasciarlo” spiegaal Daily Star. Il peggio doveva ancora venire. “Usavo la coca tutti i giorni da tre mesi quando ilcominciò ae adi, poi notai che il setto si stava deteriorando”. Ma nonostante la chiara gravità della situazione,si convince che la cosa si possa risolvere da sola e prosegue imperterrita. Dopo 19 mesi di sniffate, e quasi 76.000 € in meno, “Il setto era completamente deteriorato. Poi mi si formò unin, che crebbe fino alle dimensioni di una monetina”.