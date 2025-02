Ilfoglio.it - Il mestiere della poesia

Le lezioni americane che Italo Calvino avrebbe dovuto tenere a Harvard tra il 1985 e il 1986 hanno un valore testamentario, sono l’inconsapevole chiusura di un cerchio, una serie di riflessioni sulle formeletteratura nella contemporaneità e un’indagine razionale sulla propria opera. Anche Jorge Luis Borges fu chiamato a Harvard per tenere una serie di lezioni alla fine degli anni Sessanta: quei nastri, rimasti a lungo nascosti tra le voltebiblioteca dell’università, hanno trovato la luce dopo molto tempo e già dalla prima lezione, “L’enigma”, si intuisce come, a differenza di Calvino, Borges decida di sondare come un rabdomante l’ignoto, il labirinto. Borges ha scritto molti libri e queste pagine (tradotte da Vittoria Martinetto e Angelo Morino) non mutano l’immagine che abbiamo di lui, ma si tratta comunque di un tesoro prezioso per poter conoscere il lato più segreto di uno scrittore che si credeva prima di tutto, come ricorda anche qui, un lettore.