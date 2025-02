Terzotemponapoli.com - Il Mattino: “Napoli in emergenza, ko anche Anguissa”

Un altro infortunio per ilIllancia l’allarme: ilè in piena. Dopo una serie di infortuni che hanno colpito la squadra,Frankfinisce sotto i ferri. Il centrocampista camerunese ha accusato un risentimento muscolare nel finale dell’amichevole contro il Como. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Il club ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma lo stop potrebbe durare almeno un mese.Il: Quinto infortunio in un meseL’infortunio diè solo l’ultimo di una lunga serie che sta complicando i piani della squadra. Il quotidiano Ilha messo in evidenza la difficile situazione del club con un titolo eloquente: “continua.