Sport.quotidiano.net - Il legame storico con la tifoseria ferrarese. "Stima e fratellanza»: un gemellaggio da Leoni. Saranno 200 i tifosi biancoblù in trasferta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Storie di, storie di pianura.circa 200 iche seguiranno la Effe alla volta della Baltur Arena di Cento per il derby quasi-bolognese: ‘quasi’ per via dei ponti sul Reno che separano la provincia di Bologna (dove Pieve di Cento traccia il confine) da quella di Ferrara (dove figura appunto la ‘Piccola Bologna’, la terra di confine fra Bologna, Ferrara e Modena). Storie di due tifoserie gemellate e gemelle, dato che nel proprio simbolo figura un leone: da una parte la Fossa, reduce dai grandi festeggiamenti per il suo 55esimo anniversario, con tanto di presenza di altre tifoserie amiche (Cento, Baskonia, Reggio Calabria e Andrea Costa Imola), dall’altra gli ex Old Lions, oggi Settore Zimmer Cento. Due tifoserie che negli anni si sono scambiate affetto e amicizia: "Oggi come ieri,, lealtà e valori! Ciao regaz" e "ci uniscono.