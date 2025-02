Tuttivip.it - “Il Grande Fratello mi ha detto una cosa grave”. Zeudi gela Shaila e scoppia il caso: “Riguarda Helena”

Leggi su Tuttivip.it

Nelle ultime ore, all’interno della casa delDi Palma ha avuto un confronto significativo conGatta.ha rivelato di aver ricevuto un avvertimento in confessionale, dicendo: “In confessionale mi hannodi non parlare più di quellache ti ha, perché è”., visibilmente sorpresa, ha chiesto ulteriori spiegazioni: “Quale?”. A quel punto,si è avvicinata per sussurrarle qualall’orecchio, coprendosi la bocca mentre la regia ha immediatamente cambiato inquadratura, impedendo al pubblico di ascoltare la conversazione.Questo episodio ha generato molte speculazioni tra gli spettatori del reality. Alcuni ritengono chesia stata invitata a non discutere ulteriormente di alcuni commenti fatti daPrestes sulla sua sessualità, ritenuti un tema delicato.